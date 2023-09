SALON DU BRASSEUR Parc Expo de Nancy Vandœuvre-lès-Nancy, 21 octobre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Le Salon du Brasseur est le salon professionnel et technique leader en France destiné aux brasseurs professionnels et amateurs.

Créé il y a plus de 20 ans à Saint-Nicolas-de-Port, il est devenu, au fil des ans, le rendez-vous incontournable pour les 1300 brasseurs français et pour tous les fournisseurs de matières premières et de matériel de ce secteur.

Le Salon du Brasseur c’est aussi un moment de rencontres, d’échange et de convivialité entre professionnels du secteur : fournisseurs de la brasserie, brasseurs et experts qui viennent découvrir et acquérir fournitures ou matériel spécialisé, écouter des conférences techniques, rencontrer d’autres brasseurs.

C’est aussi la Soirée Festive, avec avant tout des dégustations de bières et de mets disponibles à la vente ainsi que des animations musicales en déambulation et des jeux dans une ambiance propice à la fête !

Le lendemain, les nombreux brasseurs artisans présents proposeront une offre complète de bières à la vente et en dégustation complétée par les produits d’artisans gastronomes, des démonstrations de brassage ainsi que la vente de matériel d’initiation.

Tout au long de l’événement, les visiteurs pourront également se restaurer auprès des Food trucks installés pour l’occasion.

En famille ou entre amis, la Fête des Bières c’est l’occasion pour les petits comme pour les grands de profiter de nombreuses animations ! Au programme : des structures gonflables, des ateliers d’initiation, des tours en calèche, des ateliers de personnalisation de sous-bock et de verres à bière, des démonstrations de brassage, des concours, des animations musicales, un espace récréatif pour les amateurs de babyfoot, de flipper, de consoles rétro, et bien d’autres activités encore !

Entrée offerte dimanche. Adultes

Samedi 2023-10-21. 5 EUR.

Parc Expo de Nancy rue Catherine Opalinska

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Salon du Brasseur is France’s leading trade and technical show for professional and amateur brewers.

Founded over 20 years ago in Saint-Nicolas-de-Port, it has become a must-attend event for France’s 1,300 brewers and for all suppliers of raw materials and equipment in the sector.

The Salon du Brasseur is also a time for meetings, exchanges and conviviality between professionals in the sector: brewing suppliers, brewers and experts who come to discover and acquire supplies or specialized equipment, listen to technical conferences and meet other brewers.

It’s also the Festive Evening, with tastings of beers and food available for sale, as well as strolling musical entertainment and games in a festive atmosphere!

The following day, the many craft brewers on hand will be offering a full range of beers for sale and tasting, complemented by products from gourmet artisans, brewing demonstrations and the sale of introductory equipment.

Throughout the event, visitors will also be able to dine at the food trucks set up for the occasion.

With family or friends, the Fête des Bières is an opportunity for young and old alike to enjoy a wide range of activities! On the program: inflatable structures, initiation workshops, horse-drawn carriage rides, beer coaster and glass customization workshops, brewing demonstrations, competitions, musical entertainment, a recreation area for fans of table soccer, pinball, retro consoles, and much more!

Free admission on Sunday

El Salon du Brasseur es el salón profesional y técnico más importante de Francia para cerveceros profesionales y aficionados.

Creado hace más de 20 años en Saint-Nicolas-de-Port, a lo largo de los años se ha convertido en la cita ineludible de los 1.300 cerveceros franceses y de todos los proveedores de materias primas y equipos del sector.

El Salon du Brasseur es también un momento de encuentro, intercambio y convivencia entre profesionales del sector: proveedores cerveceros, cerveceros y expertos que acuden para descubrir y adquirir suministros o equipos especializados, escuchar conferencias técnicas y conocer a otros cerveceros.

También es la velada festiva, con degustaciones de cervezas y comida a la venta, así como música en directo y juegos en un ambiente festivo

Al día siguiente, los numerosos cerveceros artesanales presentes ofrecerán una gama completa de cervezas para la venta y degustación, así como productos de artesanos gastrónomos, demostraciones cerveceras y venta de equipos de iniciación.

Durante todo el evento, los visitantes también podrán comer algo en los camiones de comida instalados para la ocasión.

En familia o con amigos, la Fiesta de la Cerveza es una oportunidad para que grandes y pequeños disfruten de un sinfín de actividades En el programa: estructuras hinchables, talleres de iniciación, paseos en coche de caballos, talleres de personalización de posavasos y vasos de cerveza, demostraciones de fabricación de cerveza, concursos, animación musical, una zona recreativa para los aficionados al futbolín, los pinballs y las consolas retro, ¡y mucho más!

Entrada gratuita el domingo

Der Salon du Brasseur ist die führende Fach- und Technikmesse in Frankreich für Berufs- und Hobbybrauer.

Sie wurde vor über 20 Jahren in Saint-Nicolas-de-Port gegründet und ist im Laufe der Jahre zu einem unumgänglichen Treffpunkt für die 1300 französischen Brauer und für alle Lieferanten von Rohstoffen und Material in diesem Sektor geworden.

Der Salon du Brasseur ist auch ein Moment der Begegnung, des Austauschs und der Geselligkeit zwischen Fachleuten des Sektors: Lieferanten der Brauerei, Brauer und Experten, die kommen, um Lieferungen oder Spezialmaterial zu entdecken und zu erwerben, technische Vorträge zu hören und andere Brauer zu treffen.

Es ist auch der Festabend, an dem vor allem Bierproben und zum Verkauf angebotene Speisen angeboten werden, sowie musikalische Darbietungen und Spiele in einer festlichen Atmosphäre

Am nächsten Tag bieten die zahlreichen Brauereien ein umfassendes Angebot an Bieren zum Verkauf und zur Verkostung, ergänzt durch Produkte von Gastronomen, Brauvorführungen und den Verkauf von Anschauungsmaterial.

Während der gesamten Veranstaltung können sich die Besucher an den Foodtrucks verpflegen.

Ob mit der Familie oder mit Freunden, das Bierfest ist eine Gelegenheit für Groß und Klein, von den zahlreichen Animationen zu profitieren! Auf dem Programm stehen: Hüpfburgen, Einführungsworkshops, Kutschfahrten, Bierdeckel- und Bierglasgestaltungen, Brauvorführungen, Wettbewerbe, musikalische Unterhaltung, ein Freizeitbereich für Liebhaber von Tischfußball, Flipper, Retro-Konsolen und vieles mehr!

Freier Eintritt am Sonntag

