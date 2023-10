Le Salon de l’Etudiant à Caen Parc Expo de Caen Caen, 1 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le Salon de l’Etudiant de Caen ouvrira ses portes pour la 33ème édition, le vendredi 1er et samedi 2 décembre 2023 au Parc Expo. Cet événement incontournable est organisé avec le soutien du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et l’Académie de Normandie, et en partenariat avec la Communauté urbaine de Caen, la ville de Caen, l’Université Caen Normandie et l’Agence Régionale de l’Orientation.

Préparez-vous à vivre une journée dédiée à l’éducation, à l’orientation et à l’avenir des jeunes esprits avides de savoir. Quelles poursuites d’études après le bac ? Quel parcours dans l’enseignement supérieur est le plus adapté ? Quelles études pour quels métiers ?

Au cœur de ce Salon de l’Etudiant, vous découvrirez un espace foisonnant d’opportunités. L’Espace Académie de Caen et l’Espace Université de Caen Normandie, les stands des établissements d’enseignement supérieur, les grandes écoles, les lycées et une vingtaine centres de formation vous présenteront leurs cursus, leurs programmes dans divers domaines et les débouchés qu’ils proposent.

Deux salles de conférences animées par le Rectorat de l’Académie de Caen et par l’Université de Caen Normandie seront accessibles pour les visiteurs : l’occasion d’assister à des échanges et de poser des questions sur les thématiques majeures de l’éducation et de la poursuite d’études.

Venez également rencontrer des professionnels du secteur environnement-agriculture-agroalimentaire pour faire un état des lieux d’un secteur dynamique sur le territoire.

À l’issue de ce salon, les élèves se projetteront dans l’avenir à travers un projet personnel plus concret. Les professeurs peuvent approfondir leurs connaissances sur l’éventail des possibilités s’offrant aux élèves et identifier les secteurs et métiers qui recrutent.A qui s’adressent les salons ? Les lycéens ayant besoin d’aide dans la construction de leur projet d’orientation et dans la découverte de Parcoursup.Les étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études ou se spécialiser.Les parents et enseignants accompagnant les jeunes dans leurs choix d’études et de métiers.

Dès maintenant, les visiteurs peuvent préparer leur parcours de visite sur letudiant.fr, rubrique « salons » et télécharger l’invitation gratuite (obligatoire) pour se présenter au salon ou directement via ce lien : https://bit.ly/3EXJACf.

Vendredi 2023-12-01 09:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Parc Expo de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



The 33rd edition of the Salon de l’Etudiant de Caen will open its doors on Friday December 1 and Saturday December 2, 2023 at the Parc Expo. This not-to-be-missed event is organized with the support of the French Ministry of Education and Youth, the Ministry of Higher Education, Research and Innovation and the Académie de Normandie, and in partnership with the Communauté urbaine de Caen, the city of Caen, the Université Caen Normandie and the Agence Régionale de l’Orientation.

Get ready for a day dedicated to education, guidance and the future of young minds eager for knowledge. What courses of study are available after the bac? Which higher education path is the most suitable? Which studies for which professions?

At the heart of the Salon de l’Etudiant, you’ll discover an area brimming with opportunities. The Espace Académie de Caen and the Espace Université de Caen Normandie, along with the stands of higher education establishments, grandes écoles, lycées and some twenty training centers, will be presenting their curricula, programs in a variety of fields and the job opportunities they offer.

Two conference rooms hosted by the Rectorat de l?Académie de Caen and the Université de Caen Normandie will be open to visitors: an opportunity to attend discussions and ask questions on the major themes of education and further study.

Come and meet professionals from the environment-agriculture-food sector, and get an overview of this dynamic local industry.

At the end of the show, students will be able to project themselves into the future through a more concrete personal project. Teachers can deepen their knowledge of the range of possibilities open to students, and identify sectors and professions that are recruiting.Who are the fairs for? High school students in need of help in building their career plans and discovering Parcoursup.students wishing to reorient themselves, pursue their studies or specialize.parents and teachers accompanying young people in their choice of studies and careers.

From now on, visitors can prepare their visit on letudiant.fr, in the « salons » section, and download the free invitation (compulsory) to attend the show, or directly via this link: https://bit.ly/3EXJACf

La 33ª edición del Salón del Estudiante de Caen tendrá lugar el viernes 1 y el sábado 2 de diciembre de 2023 en el Parc Expo. Esta cita ineludible se organiza con el apoyo del Ministerio de Educación y Juventud, el Ministerio de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación y la Académie de Normandie, y en colaboración con la Communauté urbaine de Caen, la ciudad de Caen, la Université Caen Normandie y la Agence Régionale de l’Orientation.

Prepárese para una jornada dedicada a la educación, la orientación profesional y el futuro de las mentes jóvenes deseosas de aprender. ¿Qué estudios hay después del bachillerato? ¿Qué estudios superiores te convienen más? ¿Qué estudios para qué profesiones?

En el corazón del Salón del Estudiante, encontrarás un espacio rebosante de oportunidades. El Espacio Academia de Caen y el Espacio Universidad de Caen Normandie, los stands de los establecimientos de enseñanza superior, grandes escuelas, liceos y una veintena de centros de formación presentarán sus cursos, sus programas en distintos ámbitos y las salidas profesionales que ofrecen.

Dos salas de conferencias del Rectorado de la Academia de Caen y de la Universidad de Caen Normandie estarán abiertas a los visitantes: una oportunidad para asistir a debates y plantear preguntas sobre los grandes temas de la educación y la formación continua.

También podrán conocer a profesionales del sector del medio ambiente-agricultura-alimentación y hacer balance de un sector dinámico en la región.

Al final de la feria, los alumnos podrán mirar al futuro con un proyecto personal más concreto. Los profesores pueden ampliar sus conocimientos sobre el abanico de oportunidades disponibles para los estudiantes e identificar los sectores y las carreras que están contratando.¿A quién van dirigidas las ferias? Estudiantes de bachillerato que necesiten ayuda para desarrollar sus planes de carrera e informarse sobre Parcoursup; estudiantes que busquen cambiar de dirección, continuar sus estudios o especializarse; padres y profesores que apoyen a los jóvenes en su elección de estudios y carreras.

A partir de ahora, los visitantes pueden preparar su itinerario para la feria en letudiant.fr, en la sección « ferias », y descargar la invitación gratuita (obligatoria) para asistir a la feria, o directamente a través de este enlace: https://bit.ly/3EXJACf

Die Studentenmesse in Caen öffnet am Freitag, dem 1. und Samstag, dem 2. Dezember 2023 im Parc Expo ihre Tore zur 33. Diese unumgängliche Veranstaltung wird mit der Unterstützung des Ministeriums für Bildung und Jugend, des Ministeriums für Hochschulbildung, Forschung und Innovation und der Akademie der Normandie sowie in Partnerschaft mit der Stadtgemeinschaft Caen, der Stadt Caen, der Universität Caen Normandie und der Agence Régionale de l’Orientation organisiert.

Bereiten Sie sich auf einen Tag vor, der der Bildung, der Orientierung und der Zukunft junger, wissensdurstiger Geister gewidmet ist. Welche Studiengänge gibt es nach dem Abitur? Welcher Weg in der Hochschulbildung ist am besten geeignet? Welche Studiengänge für welche Berufe?

Im Herzen der Studentenmesse finden Sie einen Bereich voller Möglichkeiten. Der Bereich Académie de Caen und der Bereich Université de Caen Normandie, die Stände der Hochschuleinrichtungen, der Grandes Écoles, der Gymnasien und der rund 20 Ausbildungszentren stellen Ihnen ihre Studiengänge, ihre Programme in verschiedenen Bereichen und die damit verbundenen Möglichkeiten vor.

Zwei Konferenzräume, die vom Rectorat de l’Académie de Caen und der Université de Caen Normandie betreut werden, sind für die Besucher zugänglich: Hier haben Sie die Gelegenheit, an Diskussionen teilzunehmen und Fragen zu den wichtigsten Themen der Bildung und des Studiums zu stellen.

Treffen Sie auch Fachleute aus dem Bereich Umwelt, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie, um sich einen Überblick über einen dynamischen Sektor in der Region zu verschaffen.

Am Ende der Messe können die Schülerinnen und Schüler mithilfe eines konkreteren persönlichen Projekts in die Zukunft blicken. Die Lehrer können ihre Kenntnisse über das Spektrum der Möglichkeiten, die sich den Schülern bieten, vertiefen und die Sektoren und Berufe, die eingestellt werden, identifizieren.An wen richten sich die Messen? Schüler, die Hilfe bei der Erstellung ihres Orientierungsplans und der Erkundung von Parcoursup benötigen, Schüler, die sich neu orientieren, ihr Studium fortsetzen oder sich spezialisieren möchten, Eltern und Lehrer, die Jugendliche bei ihrer Studien- und Berufswahl begleiten.

Ab sofort können die Besucher ihren Besuch auf letudiant.fr, Rubrik « salons », vorbereiten und die kostenlose (obligatorische) Einladung herunterladen, um sich auf der Messe vorzustellen, oder direkt über diesen Link: https://bit.ly/3EXJACf

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité