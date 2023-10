Exposition Max Ernst dans la pénombre Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel Petite-Rosselle, 13 mai 2023, Petite-Rosselle.

Exposition Max Ernst dans la pénombre Samedi 13 mai, 19h00 Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel Lampe de poche indispensable.

En vente à l’accueil du Musée (sous réserve de stock disponible).

Horaires : Le Musée et la Mine sont ouverts de 19h00 à minuit (dernière entrée à 23h00).

Tarifs : Visite gratuite tout au long de la soirée.

La galerie L’ART DANS LE MUSÉE, plongée dans la pénombre, met en lumière une exposition du jeune artiste photographe : Max Ernst.

Âgé de 15 ans et récompensé à plusieurs reprises pour son travail, le jeune homme se fascine pour les friches industrielles ainsi que les anciennes mines qu’il immortalise avec son appareil photo.

Une passion depuis l’âge de 7ans.

Max Ernst, âgé de 15 ans, vit en France depuis sa naissance. Dès l’âge de sept ans, il découvre la photographie et commence à prendre activement des clichés avec ses propres appareils photos.

À l’âge de 13 ans il remporte le prix Médiatiks pour son reportage photo « Sur les traces franco-allemandes du charbon ».

En 2022, il remporte le prix « Axel Buchholz » décerné par la Saarländischer Rundfunk et la Chancellerie d’État de la Sarre, également pour son reportage photo.

Depuis 2018, il gère son propre site internet (www.maxmernst.de). Il réalise ici, au Musée les Mineurs Wendel, la première exposition de ses œuvres photographiques.

Max Ernst présente son projet

« Vivant à la frontière franco-allemande, ou plus exactement à la frontière entre la Moselle et la Sarre, les anciennes mines et les friches industrielles m’ont toujours fasciné. Elles sont les témoins d’un passé commun : l’exploitation minière.

Cette histoire commence un peu avant l’industrialisation, vers 1850, et s’achève dans les années 2000. Le noir du charbon renait de ses cendres, cédant désormais la place à la culture sous toutes ses couleurs. Ces anciens sites industriels deviennent des musées, certains aujourd’hui classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Et si Paris a sa Tour Eiffel, nous avons nos chevalements !

C’est après un voyage en voiture à travers toute la région, que l’idée m’est venue de photographier ces différents sites d’exploitation, sur les traces franco-allemandes du charbon, de part et d’autre de la frontière.

Cette exposition est pour moi l’occasion de présenter pour la première fois ce travail au public et aussi de faire découvrir d’autres de mes œuvres. »

Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel rue du Lieutenant Joseph Nau 57540 Petite-Rosselle Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est 03 87 87 08 56

