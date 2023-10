Partenaire du projet « la classe l’œuvre ! » avec les établissement scolaires de Puttelange-aux-Lacs Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel Petite-Rosselle, 13 mai 2023, Petite-Rosselle.

Partenaire du projet « la classe l’œuvre ! » avec les établissement scolaires de Puttelange-aux-Lacs Samedi 13 mai, 19h00 Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel Horaires : Le Musée et la Mine sont ouverts de 19h00 à minuit (dernière entrée à 23h00).

Tarifs : Visite gratuite tout au long de la soirée.

L’opération « La classe, l’œuvre ! », en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, est renouvelée cette année. Elle permet à de nombreuses classes et aux musées de France d’élaborer des projets qui, lors de la Nuit européenne des musées, favorisent la venue d’un public scolaire et familial.

Cette année ce sont l’école primaire Jean XXIII et le collège Jean-Baptiste Eblé de Puttelange-aux-Lacs qui restituent, tout au long de la soirée, leurs travaux sous forme numérique.

Les élèves et leurs professeurs ont fait appel à différents supports artistiques afin de définir ce qu’était pour eux la Mine :

– Arts plastiques : en réalisant des dessins de chevalements et en travaillant sur la couleur noire qui n’est pas sans rappeler celle du charbon.

– Retour sur la visite : après une visite de la Mine, chaque élève a réalisé un montage en choisissant son lieu coup de cœur matérialisé par une photo et un texte explicatif

– Production écrite : les élèves se sont intéressés sur l’énergie fossile qu’est le charbon ou plutôt les charbons.

– Lectures poétique : la présentation est ponctuée par des lectures de poésies enregistrées par les élèves.

Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel rue du Lieutenant Joseph Nau 57540 Petite-Rosselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

