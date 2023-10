Découverte des métiers liés à l’environnement et aux énergies renouvelables Parc Eunice Newton Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Découverte des métiers liés à l’environnement et aux énergies renouvelables Parc Eunice Newton Bègles, 17 octobre 2023, Bègles. Découverte des métiers liés à l’environnement et aux énergies renouvelables Mardi 17 octobre, 14h00 Parc Eunice Newton Sur inscription A.DE.L.E., dans le cadre du Service Emploi et de la clause d’insertion, organise une visite du parc Eunice Newton et des entreprises Valorem et Elocky.

Cet évènement s’adresse à toutes les personnes intéressées par les métiers liés à l’environnement. Parc Eunice Newton 213 cours Victor Hugo 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.56.49.62.75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

