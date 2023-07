Festival Imagi’Nieul, fête de la marionnette – Ateliers, parade, rencontre, spectacle Parc et salles du château Nieul, 22 juillet 2023, Nieul.

Nieul,Haute-Vienne

15h-17h esplanade et salles : ateliers animés par le Théâtre d’Illusia en collaboration avec la Cie Corps D’eau et avec la présence de Marionnettes en Maine ; 17h esplanade : “Parade de la fête des marionnettes” avec les marionnettes réalisées pendant l’atelier ; 17h30 esplanade ou salle des fêtes : rencontre avec Daria Holovchanska marionnettiste ukrainienne ; 18h salle d’honneur : “Incroyable Georges” par la Cie Otus..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 19:00:00

Parc et salles du château Place Émile Foussat

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



3pm-5pm esplanade and halls: workshops led by Théâtre d?Illusia in collaboration with Cie Corps D?eau and with the presence of Marionnettes en Maine; 5pm esplanade: ?Parade de la fête des marionnettes? with puppets created during the workshop; 5:30pm esplanade or salle des fêtes: meeting with Ukrainian puppeteer Daria Holovchanska; 6pm salle d?honneur: ?Incroyable Georges? by Cie Otus.

15.00-17.00 horas explanada y salas: talleres animados por el Théâtre d’Illusia en colaboración con la Cie Corps D’eau y con la presencia de Marionnettes en Maine; 17.00 horas explanada: « Parade de la fête des marionnettes » con las marionetas creadas durante el taller; 17.30 horas explanada o sala de fiestas: encuentro con la titiritera ucraniana Daria Holovchanska; 18.00 horas sala de honor: « Incroyable Georges » por la Cie Otus.

15h-17h Esplanade und Säle: Workshops unter der Leitung des Théâtre d’Illusia in Zusammenarbeit mit der Cie Corps D?eau und in Anwesenheit von Marionnettes en Maine; 17h Esplanade: ?Parade des Marionettenfestes? mit den im Workshop hergestellten Marionetten; 17h30 Esplanade oder Festsaal: Treffen mit der ukrainischen Marionettenkünstlerin Daria Holovchanska; 18h Salle d’honneur: ?Incroyable Georges? durch die Cie Otus.

