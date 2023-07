Festival Imagi’Nieul, fête de la marionnette – Spectacles et rencontre Parc et salles du château Nieul, 21 juillet 2023, Nieul.

Nieul,Haute-Vienne

16h dans la salle d’honneur : “Minus” par le Toc théâtre ; 16h30 dans la salle de justice : “Mythes du sel 1 : Frères Ayar (ombres)” par la Cie Via Expresa. 17h parc et bord de l’étang : “Mythes du sel 2 : Sel est mort ” par la Cie Via Expresa. Parade musicale et marionnettes sur eau en collaboration avec le Théâtre d’Illusia. Spectacle créé en résidence à Nantiat en 2022 ; 17h30 salle de justice : “Mythes du sel 1 – Frères Ayar (ombres)” par la Cie Via Expresa ; 18h30 esplanade ou salle des fêtes : rencontre avec Daria Holovchanska marionnettiste ukrainienne ; 19h30 esplanade, près espace restauration : “Ribambelle” (création) par la Cie Marionnettes en Maine ; 20h30 esplanade : “Emrooz” (création) par la Cie de l’Abat-jour ; 21h30 esplanade : “ Lazarus” par Les Chevaliers d’Industrie..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 23:00:00. .

Parc et salles du château Place Émile Foussat

Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



4pm in the salle d?honneur: ?Minus? by Toc théâtre; 4:30pm in the salle de justice: ?Mythes du sel 1 : Frères Ayar (ombres)? by Cie Via Expresa. 5pm park and pond edge: ?Mythes du sel 2 : Sel est mort? by Cie Via Expresa. Musical parade and puppets on water in collaboration with Théâtre d?Illusia. Created in residency at Nantiat in 2022; 5:30pm salle de justice: ?Mythes du sel 1 – Frères Ayar (ombres)? by Cie Via Expresa; 6:30pm esplanade or salle des fêtes: meeting with Ukrainian puppeteer Daria Holovchanska; 7:30pm esplanade, near catering area: ?Ribambelle? (creation) by Cie Marionnettes en Maine; 8:30pm esplanade: ?Emrooz? (creation) by Cie de l?Abat-jour; 9:30pm esplanade: ? Lazarus? by Les Chevaliers d?Industrie.

16:00 h en la sala de honor: Minus? de Toc théâtre; 16:30 h en la sala de justicia: Mythes du sel 1: Frères Ayar (ombres)? de Cie Via Expresa. 17:00 h en el parque y junto al estanque: Mythes du sel 2: Sel est mort? de Cie Via Expresa. Pasacalles musical y marionetas sobre el agua en colaboración con el Théâtre d’Illusia. Creado en residencia en Nantiat en 2022; 17.30 h en la Sala de Justicia: « Mythes du sel 1 – Frères Ayar (ombres)? por la compañía Via Expresa; 18.30 h en la explanada o en la Sala de Fiestas: encuentro con Daria Holovchanska, titiritera ucraniana; 19.30 h en la explanada, cerca de la zona de restauración: ?(creación) de la Cie Marionnettes en Maine; 20.30 h en la explanada: Emrooz (creación) de la Cie de l’Abat-jour; 21.30 h en la explanada: ? Lázaro » de Les Chevaliers d’Industrie.

16 Uhr im Ehrensaal: Minus? vom Toc Theater; 16.30 Uhr im Gerichtssaal: Salzmythen 1: Brüder Ayar (Schatten)? von der Cie Via Expresa. 17 Uhr im Park und am Ufer des Teichs: Salzmythen 2: Salz ist tot? von der Cie Via Expresa. Musikalische Parade und Wassermarionetten in Zusammenarbeit mit dem Théâtre d’Illusia. Das Stück wird 2022 in Nantiat uraufgeführt; 17.30 Uhr Gerichtssaal: ?Mythes du sel 1 – Frères Ayar (Schatten)? von der Cie Via Expresa; 18.30 Uhr Esplanade oder Festsaal: Treffen mit der ukrainischen Puppenspielerin Daria Holovchanska; 19.30 Uhr Esplanade, in der Nähe des Restaurantbereichs: ?Mythes du sel 1 – Frères Ayar (Schatten)?Ribambelle? (Uraufführung) von der Cie Marionnettes en Maine; 20:30 Uhr esplanade: ?Emrooz? (Uraufführung) von der Cie de l’Abat-jour; 21:30 Uhr esplanade: ? Lazarus? von Les Chevaliers d’Industrie.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Monts du Limousin