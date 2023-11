Marché de Noël de Brissac Parc et Salle des Rencontres Place du Parc Brissac, 25 novembre 2023, Brissac.

Brissac,Hérault

Marché Noël au Parc de Brissac.

Décorations artisanales, produits gourmands,

maquillage, photo avec le Père Noël, restauration, vin chaud.

Venez nombreux , venez découvrir le marché de noël à Brissac !!

Manifestation maintenue en cas de pluie !!!..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Parc et Salle des Rencontres

Place du Parc

Brissac 34190 Hérault Occitanie



Christmas market in Parc de Brissac.

Craft decorations, gourmet products,

face painting, photo with Santa Claus, food and wine.

Come and discover the Christmas market in Brissac!

Event maintained in case of rain !!!.

Mercado de Navidad en el Parque de Brissac.

Decoración artesanal, productos gastronómicos,

pintura de caras, foto con Papá Noel, catering, vino caliente.

¡Venga a descubrir el mercado de Navidad de Brissac!

¡Evento mantenido en caso de lluvia!

Weihnachtsmarkt im Parc de Brissac.

Kunsthandwerkliche Dekorationen, Feinschmeckerprodukte,

schminken, Foto mit dem Weihnachtsmann, Essen und Trinken, Glühwein.

Kommen Sie zahlreich , entdecken Sie den Weihnachtsmarkt in Brissac!!!

Veranstaltung wird bei Regen fortgesetzt!!!.

Mise à jour le 2023-11-09 par ADT34