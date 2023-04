Concerts aux jardins du Domaine Franc Parc et jardins du Domaine Franc Saint-Magne-de-Castillon Catégories d’évènement: Gironde

Concerts aux jardins du Domaine Franc Parc et jardins du Domaine Franc, 3 juin 2023, Saint-Magne-de-Castillon. Concerts aux jardins du Domaine Franc Samedi 3 juin, 16h00 Parc et jardins du Domaine Franc 5€ / personne Apéro-Concert dans les jardins du Domaine Franc

16h30 Benoit poète en chanteur (chanson à texte)

18h30 Tricote (Bal Trad)

20h30 Toast (Rock poétique)

Buvette et restauration sur place

Cette chartreuse en balcon sur la Dordogne, agrémentée de jardins à thèmes de collections végétales est un domaine viticole.

