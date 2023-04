Visite du jardin Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe Seneffe Catégories d’Évènement: Seneffe

Soignies

Visite du jardin Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe, 3 juin 2023, Seneffe. Visite du jardin 3 et 4 juin Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe Destiné aux promenades et aux divertissements, le Parc du Domaine du Château de Seneffe est également un lieu d’expositions en plein air, un espace événementiel où les visiteurs se laissent séduire par la beauté des lieux et la magie des manifestations qui s’y déroulent chaque printemps et été .

Activité proposée :

• Un conteur accompagné d’un musicien vous emmène dans leur univers conté, avec pour décor les œuvres de l’exposition de plein air “Mondes hybrides” de l’artiste Catherine Baas . Une heure à déambuler, en mots et en musique, dans l’environnement d’un parc du XVIIIe siècle .

Horaires proposés: Samedi 14h30 et 16h,Dimanche 14h,15h30 et 17h . Places limitées, Réservations obligatoires .

Inscriptions – réservations – renseignements : www.chateaudeseneffe.be Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe Rue Lucien Plasman, 7-9 Seneffe 7180 Seneffe Soignies Hainaut 064 55 69 13 [{« link »: « http://www.chateaudeseneffe.be »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:00:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’Évènement: Seneffe, Soignies Autres Lieu Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe Adresse Rue Lucien Plasman, 7-9 Ville Seneffe Departement Soignies Lieu Ville Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe Seneffe

Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe Seneffe Soignies https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seneffe/

Visite du jardin Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe 2023-06-03 was last modified: by Visite du jardin Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe 3 juin 2023 Parc et Jardins du Domaine du Château de Seneffe Seneffe Seneffe

Seneffe Soignies