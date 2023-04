Symphonie des jardins de Chantilly Parc et jardins du domaine de chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Symphonie des jardins de Chantilly Parc et jardins du domaine de chantilly, 2 juin 2023, Chantilly. Symphonie des jardins de Chantilly 2 – 4 juin Parc et jardins du domaine de chantilly Tarifs habituels pour l’accès au parc, château et Grandes Ecuries. Le téléchargement de l’application est gratuite. Le patrimoine du Domaine de Chantilly est à la porté de tous grâce à une application mobile. Téléchargeable gratuitement sur les appareils Apple et Android, cette application est disponible en français ou anglais. Elle permet à l’ensemble de nos visiteurs, y compris les plus jeunes, d’accéder au patrimoine exceptionnel de Chantilly depuis leur smartphone. Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, l’application propose à tous les publics de plonger dans une symphonie exceptionnelle des jardins du château de Chantilly. Grâce à des enregistrements HD, vous pourrez entendre les murmures des oiseaux dans le Petit Parc, le frémissement de l’eau de la Grande Cascade, la chorale des grenouilles du jardin Anglais, un concert des abeilles de nos ruches et nos nombreux artistes solistes comme le Martin-Pêcheur, la Mésange charbonnière ou le Tardone carsaca. Le Domaine de Chantilly vous invite donc à vivre des moments d’exceptions avec les musiques de nos jardins. Parc et jardins du domaine de chantilly 7 rue du Connétable, 60500, Chantilly, Oise, Hauts-de-France, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France http://www.domainedechantilly.com Sur 115 hectares, Chantilly offre la possibilité de flâner dans son vaste parc. Aux perspectives classiques du Grand Canal, de sa cascade et des parterres à la française, s’ajoutent le jardin anglo-chinois du Hameau, ainsi que les courbes romantiques du « Jardin anglais » avec l’île d’Amour et le temple de Vénus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 © Château de Chantilly

