Visite des jardins Parc et jardins du château Saint-Denis-sur-Loire, 3 juin 2023, Saint-Denis-sur-Loire.

Etonnante page d'histoire liée au dévelopement du château et des jardins. Présentation de l'historique du site et des travaux de réhabilitation des jardins démarrée en partie depuis 20 ans. Démonstration à la veille de la mise en œuvre d'une nouvelle restauration primée en 2019 par la Mission Bern/ Fondation du Patrimoine.

Le château et les jardins font partie du vaste domaine de Saint-Denis-sur-Loire. Ils ont subi des influences majeures à travers le développement d'une station hydrominérale locale. Localisé au bord de la Loire, le site laisse entrevoir une flore luxuriante grâce à l'eau abondante des sources du parc qui jadis alimentait les Thermes. Parc boisé le long de la Loire, jardin d'inspiration italienne (parc et jardin 3,5 ha, domaine 30 ha). Époques marquantes de la Renaissance avec les Médicis puis influence anglaise au XIXe siècle. Réhabilitation durable au XXe siècle et projets en cours.

