Remise du Prix PJ Redouté au meilleur livre de jardin Parc et jardins du Château du Lude Le Lude Catégories d’Évènement: Le Lude

Sarthe

Remise du Prix PJ Redouté au meilleur livre de jardin Parc et jardins du Château du Lude, 3 juin 2023, Le Lude. Remise du Prix PJ Redouté au meilleur livre de jardin Samedi 3 juin, 15h00 Parc et jardins du Château du Lude adulte 9€ / gratuit -16 ans. Le tarif inclut l’accès à la Fête des jardiniers, au Château du Lude et à ses jardins. Chaque année, le Prix PJ Redouté récompense le meilleur livre de jardin de l’année. Il est remis par l’association des jardins du Maine.

Les ouvrages présentés ont soigneusement été sélectionnés par un jury composé d’experts et d’amateurs. Il recouvrent tous les domaines ayant trait au jardin et à la botanique, dasn différentes catégories: livres pratiques, histoire, beaux livres, botanique, etc.

La remise du prix se fait dans le cadre de la Fête des Jardiniers, rendez-vous incontournable des amateurs de jardins depuis près de 30 ans. C’est l’occasion pour le grand public de rencontrer les auteurs lauréats autour de cette passion commune. Parc et jardins du Château du Lude Le Château du Lude, Le lude, 72800 Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire Dominant la Vallée du Loir, le Château du Lude est entouré d’un ensemble de jardins aux ambiances variées, correspondant au goût des époques qui les ont vu naître. Les parterres réguliers du jardin bas côtoient harmonieusement le parc à l’anglaise et le jardin de la source, plus intimiste. Des espèces végétales, des plus classiques aux plus rares s’y épanouissent. Roses chinoises, topiaires, labyrinthes et collections botaniques rythment la visite. à 17km de l’A11/A28 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00 ©T.Kukla

Détails Catégories d’Évènement: Le Lude, Sarthe Autres Lieu Parc et jardins du Château du Lude Adresse Le Château du Lude, Le lude, 72800 Ville Le Lude Departement Sarthe Lieu Ville Parc et jardins du Château du Lude Le Lude

Parc et jardins du Château du Lude Le Lude Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le lude/

Remise du Prix PJ Redouté au meilleur livre de jardin Parc et jardins du Château du Lude 2023-06-03 was last modified: by Remise du Prix PJ Redouté au meilleur livre de jardin Parc et jardins du Château du Lude Parc et jardins du Château du Lude 3 juin 2023 Le Lude Parc et jardins du Château du Lude Le Lude

Le Lude Sarthe