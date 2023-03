Fête des Jardiniers Parc et jardins du Château du Lude, 3 juin 2023, Le Lude.

Fête des Jardiniers 3 et 4 juin Parc et jardins du Château du Lude adulte 9€ / gratuit -16 ans

Rendez-vous incontournable des amateurs de jardins, la Fête des Jardiniers se tient chaque année depuis plus de 40 ans dans les jardins du château du Lude.

Les pépiniéristes proposent le meilleur de leurs productions de plantes, des classiques aux plus originales. Rosiers anciens, vivaces, arbres et arbustes, plantes annuelles, potagères, aquatiques ou pour terrain secs, carnivores ou juste décoratives, il y en a pour tous les goûts!

On trouve aussi tout l’outillage nécessaire à l’entretien du jardin, des outils de coupe aux vêtements de pluie.

Un beau jardin passe également par une belle décoration. Des exposants proposent au public tout le matériel nécessaire pour embellir leurs jardins et en profiter: mobilier de jardin, déco, chapeaux, et autres.

Aux côtés des exposants, des professionnels dispensent leurs bons conseils dans des ateliers: bouture, taille des arbustes, plessage, initiation à l’herboristerie.

Les produits du terroir sont aussi à l’honneur: fruits secs et déshydratés, hydrolats, miel, pain bio, fromages de vache ou de brebis, laine mohaire.

Les enfants découvrent l’univers du jardins à travers divers ateliers spécialement conçus pour eux: initiation à la plantation, création d’un tableau végétal en poterie. Ils découvrent les animaux de la basse cour avec l’exposition avicole au potager: poules, lapins et canards s’y sont donné rendez-vous.

Parc et jardins du Château du Lude Le Château du Lude, Le lude, 72800 Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire Dominant la Vallée du Loir, le Château du Lude est entouré d’un ensemble de jardins aux ambiances variées, correspondant au goût des époques qui les ont vu naître. Les parterres réguliers du jardin bas côtoient harmonieusement le parc à l’anglaise et le jardin de la source, plus intimiste. Des espèces végétales, des plus classiques aux plus rares s’y épanouissent. Roses chinoises, topiaires, labyrinthes et collections botaniques rythment la visite. à 17km de l’A11/A28

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

©chateaudulude