À la découverte d’un écosystème végétal d’une grande richesse Parc et jardins du château de Tournelay, 4 juin 2023, Nueil-les-Aubiers.

Entrée : 4€, gratuit -15 ans

Parc et jardins du château de Tournelay Lieu-dit Tournelay, 5 rue de Cerizay, 79250 Nueil-les-Aubiers, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Le Grand Tournelay Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

05 49 65 61 13 http://www.tournelay.com Le domaine de Tournelay est une propriété familiale privée dont l’ensemble des bâtiments, le potager et l’éolienne sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il constitue par son ampleur et sa variété, un témoignage exceptionnel sur la vie d’un grand domaine au XIXe siècle. Remarquable sanctuaire de la flore et de la faune, le parc constitue un écosystème d’une grande richesse. Plusieurs centaines d’essences s’y côtoient dont des arbres plus que centenaires (chênes, cèdres, séquoias, érables, cyprès chauves). La visite est libre avec un dépliant remis à l’entrée. Un parcours fléché permet de découvrir le domaine bâti, le potager et les jardins. À l’issue, de multiples allées et sentiers offrent de nombreuses possibilités de promenades à travers le parc dans les bois, le long de la rivière l’Argent ou sur les bords des deux étangs. Superficie : 30 ha

Autour du château et de ses imposantes dépendances, un parcours fléché permet de découvrir le domaine bâti, le potager et les jardins qui constituent un témoignage exceptionnel de la vie d’un grand domaine au XIXe siècle.

De nombreuses allées offrent des possibilités de promenade dans le parc qui se caractérise par son étendue, la simplicité de sa composition, et la richesse de sa palette végétale.

L’ensemble par son ampleur et sa variété compose un écosystème végétal d’une grande richesse.



© Tournelay