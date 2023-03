Visite guidée – Le Domaine de Lanniron Parc et jardins du Château de Lanniron Kerlagatu Catégories d’Évènement: Finistère

Kerlagatu

Visite guidée – Le Domaine de Lanniron Parc et jardins du Château de Lanniron, 3 juin 2023, Kerlagatu. Visite guidée – Le Domaine de Lanniron 3 et 4 juin Parc et jardins du Château de Lanniron 3 et 4 Juin / 10h – Rdv. Entrée du domaine, allée de Lanniron Visite guidée – Le Domaine de Lanniron En compagnie d’un guide-conférencier, profitez d’une promenade dans le parc du château de Lanniron : terrasses du jardin à la française qui surplombent l’Odet, vaste orangerie, arboretum abritant une remarquable collection botanique implantée au XIXe siècle…

— Parc et jardins du Château de Lanniron Allée de Lanniron, 29000, Quimper, Finistère, Bretagne Kerlagatu 29000 Finistère Bretagne 02 98 90 62 02 https://lanniron.com/fr/les-jardins https://patrivia.net/visit/finistere-parc-et-jardins-du-chateau-de-lanniron [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}] Situé sur les rives de l’Odet, le domaine de Lanniron fut pendant plus de six siècles la résidence des évêques de Quimper. Transformé en demeure Palladienne au XIXème siècle, le château surplombe des jardins d’inspiration italienne créés au XVIIème siècle descendant en terrasses vers l’Odet. Les jardins abritent également une remarquable collection botanique implantée au XIXème siècle par les ancêtres des actuels propriétaires. Depuis plusieurs années, une restauration minutieuse est réalisée sur les terrasses afin que les jardins du XVIIème retrouvent leur splendeur d’antan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00 ©Ville de Quimper – Bernard Galéron

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Kerlagatu Autres Lieu Parc et jardins du Château de Lanniron Adresse Allée de Lanniron, 29000, Quimper, Finistère, Bretagne Ville Kerlagatu Departement Finistère Lieu Ville Parc et jardins du Château de Lanniron Kerlagatu

Parc et jardins du Château de Lanniron Kerlagatu Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlagatu/

Visite guidée – Le Domaine de Lanniron Parc et jardins du Château de Lanniron 2023-06-03 was last modified: by Visite guidée – Le Domaine de Lanniron Parc et jardins du Château de Lanniron Parc et jardins du Château de Lanniron 3 juin 2023 Kerlagatu Parc et jardins du Château de Lanniron Kerlagatu

Kerlagatu Finistère