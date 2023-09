Visite guidée du parc de Conteval en compagnie de grognards de Napoléon et concert Parc et jardins du château de Conteval La Capelle-lès-Boulogne, 16 septembre 2023, La Capelle-lès-Boulogne.

Visite guidée du parc de Conteval en compagnie de grognards de Napoléon et concert 16 et 17 septembre Parc et jardins du château de Conteval Visite guidée à 5€ . Gratuit pour les moins de 18 ans. Atelier et concert gratuit

Visite guidée botanique et historique du parc de Conteval accompagné de grognards de Napoléon à 15h

P​out le samedi atelier pédagogique sur les vocalises des Oiseaux dans la musique d’Olivier Messiaen (réservation obligatoire)

Pour le dimanche à 16h30 concert par Muzzix « Oliver Birds »

Parc et jardins du château de Conteval 124 route nationale – 62360 La Capelle-lès-Boulogne La Capelle-lès-Boulogne 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariat.conteval@gmail.com »}] Parc, créé à la fin du XVIII ème siècle, sur une importante parcelle du domaine royale, aliéné par le Roi Louis XVI, au profit des Frères Delporte sur le plan du Baron de Courset. Pionniers de l’acclimatation des plantes exotiques et tenant du jardin naturaliste dit « à l’anglaise », ils firent un parc très ouvert aux perspectives guidant la vue jusqu’aux confins du Calaisis. L’un des premiers parcs Anglo-Chinois de France. Collection botanique et potagers à la Française.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

