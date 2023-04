Atelier enfants Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégories d’Évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Atelier enfants Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron, 3 juin 2023, Azay-le-Ferron. Atelier enfants 3 et 4 juin Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron Tarif enfant : 5€, accompagnateurs 4€ Cet atelier d’activité manuelle pour les enfants regorge d’idées, tout est bon dans la création…Décorer, recycler et s’amuser. Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron 31-33 rue Hersent-Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire Le parc à l’anglaise fut dessiné par les frères Bühler et comporte une importante collection de topiaires d’ifs (domaine 50 ha, parc 17 ha, jardins 1,5 ha). Ce magnifique écrin de verdure, révèle une multitude d’essences d’arbres, des parterres de buis et des topiaires d’ifs taillés en pièces d’un échiquier… Depuis Chateauroux, prendre la D925 en passant par Vendoeuvre, Mézières en Brenne, Paulnay Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Château Azay-le-Ferron

Détails Catégories d’Évènement: Azay-le-Ferron, Indre Autres Lieu Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Adresse 31-33 rue Hersent-Luzarche, 36290 Azay-le-Ferron Ville Azay-le-Ferron Departement Indre Lieu Ville Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron

Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azay-le-ferron/

Atelier enfants Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron 2023-06-03 was last modified: by Atelier enfants Parc et jardins du château d’Azay-le-Ferron Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron 3 juin 2023 Azay-le-Ferron Parc et jardins du château d'Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron

Azay-le-Ferron Indre