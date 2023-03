Visite guidée du parc et des jardins du château d’Acquigny Parc et jardins du château d’Acquigny Acquigny Catégories d’Évènement: Acquigny

Visite guidée du parc et des jardins du château d'Acquigny

3 et 4 juin

7€, gratuit <18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap et demandeurs d'emploi.

Parc et jardins du château d'Acquigny
1 rue Aristide Briand, 27400 Acquigny
Acquigny 27400 Eure Normandie
02 32 50 23 31
http://www.chateau-acquigny.fr

Patrimoine vivant en constante évolution, arbres séculaires et exotiques, canaux et rivière artificiels avec cascatelle et cascade, collection d'agrumes et de plantes de régions chaudes. Jardin potager dans un site unique avec arbres fruitiers, plantes aromatiques et médicinales. Le parc romantique de 16ha, dont la restauration est presque achevée, offre une grande diversité. A 5 km au sud de Louviers par la RN154

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

