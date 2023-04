Sieste sonore dans les jardins de l’abbaye Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise

Val-d'Oise

Sieste sonore dans les jardins de l’abbaye Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont, 4 juin 2023, Asnières-sur-Oise. Sieste sonore dans les jardins de l’abbaye Dimanche 4 juin, 14h00 Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Tarif unique : 10 € pour la journée Le documentaire La panthère des neiges de Vincent Munier vous a marqué ? Vous pouvez remercier Marc Namblard, qui a contribué à l’univers sonore du film, comme il avait apporté ses précieux enregistrements à d’autres productions du célèbre photographe animalier (notamment Ours, simplement sauvage) ou de ses confrères.

Sillonnant inlassablement le monde un micro à la main, Marc Namblard dispose de centaines – voire de milliers ! – d’heures d’enregistrements, qu’il distille au cinéma, à la télévision, à la radio, dans des expositions… Cette après-midi, c’est dans les jardins de Royaumont qu’il s’installe pour diffuser à des auditeurs rêveurs le cri sec du Pic noir, le brame du cerf, le bourdonnement des abeilles, les stridulations des grillons ou les zinzinulations de la mésange charbonnière.

Tout un monde vous attend à l’abbaye. Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hub-roy.shop.secutix.com/selection/package?productId=10228862284607 »}] Abbaye royale du XIIIe siècle, son imposante architecture se dresse au milieu d’un parc arboré parcouru de canaux et offre deux jardins à la visite, un jardin d’inspiration médiévale dédié aux plantes magiques, et un jardin à la française dessiné en 1912 par Achille Duchêne pour le cloître. D909, à une quinzaine de km à l’ouest de Chantilly, accessible depuis Paris par la N1 ou la N16, ou par la Francilienne. Service de navette au départ de la gare de Viarmes (ligne H direction Luzarches, 40mn au départ de gare du nord) pendant le WE des Rendez-vous au jardin, sur réservation sur royaumont.com à compter du 14 avril 2015; renseignements 01 34 68 05 50 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:00:00+02:00 © Royaumont DR

Détails Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont Adresse Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Ville Asnières-sur-Oise Departement Val-d'Oise Lieu Ville Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise

Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-sur-oise/

Sieste sonore dans les jardins de l’abbaye Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont 2023-06-04 was last modified: by Sieste sonore dans les jardins de l’abbaye Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont 4 juin 2023 Asnières-sur-Oise Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise

Asnières-sur-Oise Val-d'Oise