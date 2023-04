Spectacle musical jeune public : Le Jardin Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise

Spectacle musical jeune public : Le Jardin Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont, 4 juin 2023, Asnières-sur-Oise. Spectacle musical jeune public : Le Jardin Dimanche 4 juin, 11h30 Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Tarif unique : 10 € pour la journée Dans un jardin botanique, une ribambelle d’animaux s’unit pour remonter le moral de la maîtresse des lieux. Il y a là Bonzo l’écureuil, Kiko le hérisson, Enzo le pigeon voyageur, Vénus la coccinelle, Lola la grenouille, Hadi le canard mais aussi Vincent l’écrivain… Tous sont sortis de l’imagination de Laurent Contamin, l’un des plus féconds auteurs jeunesse du moment, qui avait sous-titré ce texte « Il est interdit aux poissons de grignoter les pieds des tortues ».

Au centre d'une mise en scène poétique, les mouvements des animaux sont mis en musique par Johanne Mathaly, Premier prix de violoncelle du Conservatoire de Lyon, et Maxime Echardour, qui a conçu pour ce projet un instrument fascinant, fait d'objets empruntés à la nature et de matériaux de récupération. Dans leur monde en miniature, où dialoguent doucement tous les vivants, les questions liées à l'environnement (mais aussi à la différence, au handicap et à la complémentarité) reçoivent les plus harmonieuses des réponses.

