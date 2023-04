Chantons et dansons le Festival Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise

Chantons et dansons le Festival Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont, 3 juin 2023, Asnières-sur-Oise. Chantons et dansons le Festival Samedi 3 juin, 16h30 Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Tarif unique : 10 € pour la journée Nous pouvons toutes et tous être chanteuses ou chanteurs, au moins un instant. Telle est l’intime conviction de la cheffe de chœur Iris Thion. La jeune femme invite donc le public à pénétrer le répertoire qui sera donné au Festival de Royaumont 2023.

Du chant médiéval aux partitions d’aujourd’hui, en passant par la mélodie française ou l’ère baroque, elle décortique l’histoire de la musique, explique les différences de genres et, de temps en temps, propose de partager un couplet ou un refrain. Cette joyeuse leçon de chant est introduite par quelques pas de danse du chorégraphe Tom Grand Mourcel, qui présentera une création lors de l’édition 2023 du Festival de Royaumont, et quelques notes de violoncelle de Marie Ythier, artiste en résidence. C’est la meilleure des introductions aux concerts et spectacles de l’automne… Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hub-roy.shop.secutix.com/selection/package?productId=10228855538410 »}] Abbaye royale du XIIIe siècle, son imposante architecture se dresse au milieu d’un parc arboré parcouru de canaux et offre deux jardins à la visite, un jardin d’inspiration médiévale dédié aux plantes magiques, et un jardin à la française dessiné en 1912 par Achille Duchêne pour le cloître. D909, à une quinzaine de km à l’ouest de Chantilly, accessible depuis Paris par la N1 ou la N16, ou par la Francilienne. Service de navette au départ de la gare de Viarmes (ligne H direction Luzarches, 40mn au départ de gare du nord) pendant le WE des Rendez-vous au jardin, sur réservation sur royaumont.com à compter du 14 avril 2015; renseignements 01 34 68 05 50 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

