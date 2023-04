Un opéra par et pour les enfants : Les Pontikis Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Asnières-sur-Oise Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise

Un opéra par et pour les enfants : Les Pontikis Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont, 3 juin 2023, Asnières-sur-Oise. Un opéra par et pour les enfants : Les Pontikis Samedi 3 juin, 15h00 Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Tarif unique : 10 € pour la journée Les souris qui vivent dans la bibliothèque musicale de Royaumont aiment-elles la musique ? Telle est la question que s’est posée l’équipe qui a créé « Les Pontikis » à l’Opéra Comique en avril 2022. Et, sans hésiter, elle a répondu « Oui » puis imaginé la vie trépidante d’une famille d’adorables rongeurs, madame et monsieur Pontikis, suivis de leurs nombreux enfants, qui raffolent tous de partitions baroques. Les enfants qui les interprètent entonnent donc des airs de Bach, Haendel, Lully, Rameau, Purcell ou encore Pachelbel, accompagnés par les jeunes musiciens de l’ensemble Le Consort. Une touchante et enthousiasmante introduction à la musique baroque, à partager en famille… Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise Asnières-sur-Oise 95270 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hub-roy.shop.secutix.com/selection/package?productId=10228855538410 »}] Abbaye royale du XIIIe siècle, son imposante architecture se dresse au milieu d’un parc arboré parcouru de canaux et offre deux jardins à la visite, un jardin d’inspiration médiévale dédié aux plantes magiques, et un jardin à la française dessiné en 1912 par Achille Duchêne pour le cloître. D909, à une quinzaine de km à l’ouest de Chantilly, accessible depuis Paris par la N1 ou la N16, ou par la Francilienne. Service de navette au départ de la gare de Viarmes (ligne H direction Luzarches, 40mn au départ de gare du nord) pendant le WE des Rendez-vous au jardin, sur réservation sur royaumont.com à compter du 14 avril 2015; renseignements 01 34 68 05 50 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

