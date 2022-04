Parc et jardin ouvert de Jacqueline et René Schunck Ohnenheim Ohnenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ohnenheim

Parc et jardin ouvert de Jacqueline et René Schunck Ohnenheim, 3 juin 2022, Ohnenheim. Parc et jardin ouvert de Jacqueline et René Schunck Ohnenheim

2022-06-03 – 2022-06-05

Ohnenheim Bas-Rhin Ohnenheim EUR A l’avant d’un ancien corps de ferme datant du 17ème siècle, le visiteur découvrira un petit jardin composé de topiaires de buis, de vivaces, de rosiers et d’hortensias, le tout aménagé harmonieusement autour des éléments de décor ancien en grès et en fer forgé. En traversant la grange de la même propriété et en passant sous une arche de charmes, il appréciera le calme et la sérénité qu’apporte le jardin-parc avec ses saules centenaires, les massifs de fleurs et de plantes diverses qui s’épanouissent au fil des saisons sous le regard bienveillant de dame statue. +33 6 27 34 92 81 A l’avant d’un ancien corps de ferme datant du 17ème siècle, le visiteur découvrira un petit jardin composé de topiaires de buis, de vivaces, de rosiers et d’hortensias, le tout aménagé harmonieusement autour des éléments de décor ancien en grès et en fer forgé. En traversant la grange de la même propriété et en passant sous une arche de charmes, il appréciera le calme et la sérénité qu’apporte le jardin-parc avec ses saules centenaires, les massifs de fleurs et de plantes diverses qui s’épanouissent au fil des saisons sous le regard bienveillant de dame statue. Ohnenheim

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ohnenheim Autres Lieu Ohnenheim Adresse Ville Ohnenheim lieuville Ohnenheim Departement Bas-Rhin

Ohnenheim Ohnenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ohnenheim/

Parc et jardin ouvert de Jacqueline et René Schunck Ohnenheim 2022-06-03 was last modified: by Parc et jardin ouvert de Jacqueline et René Schunck Ohnenheim Ohnenheim 3 juin 2022 Bas-Rhin Ohnenheim

Ohnenheim Bas-Rhin