Concert de l'Harmonie d'Andernos
Parc et jardin Louis David, 1 juillet 2023, Andernos-les-Bains
14 Avenue Pasteur
Parc et jardin Louis David
Andernos-les-Bains
Gironde

2023-07-01 18:30:00 – 2023-07-01

Parc et jardin Louis David 14 Avenue Pasteur

Andernos-les-Bains

Gironde . Concert de l’Orchestre de l’Harmonie d’Andernos dans le joli parc arboré de la Maison Louis David.

Concert de l'Orchestre de l'Harmonie d'Andernos dans le joli parc arboré de la Maison Louis David.
Accès libre à tous.

Accès libre à tous. +33 6 67 06 15 03 Claire L.

Parc et jardin Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains

