Concert : musiques du jardin Parc et jardin du château d’Eu Eu Catégories d’Évènement: Eu

Seine-Maritime

Concert : musiques du jardin Parc et jardin du château d’Eu, 3 juin 2023, Eu. Concert : musiques du jardin Samedi 3 juin, 16h30 Parc et jardin du château d’Eu Création musicale « paysage sonore » autour des sons de la nature et des compositeurs comme Oliver Messiaien et Clément Jannequin par les élèves et les professeurs de l’école de musique. Et interprétation Des oiseaux de la charmille d’Offenbach

In a Monestary Garden d’Albert W. Ktelbey

Birdland de Joe Zawinul, jazz fusion Weather Report Parc et jardin du château d’Eu Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 04 68 http://www.ville-eu.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Parc et jardin du château d'Eu Adresse Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Ville Eu Departement Seine-Maritime Age max 99 Lieu Ville Parc et jardin du château d'Eu Eu

Parc et jardin du château d'Eu Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/

Concert : musiques du jardin Parc et jardin du château d’Eu 2023-06-03 was last modified: by Concert : musiques du jardin Parc et jardin du château d’Eu Parc et jardin du château d'Eu 3 juin 2023 Eu Parc et jardin du château d'Eu Eu

Eu Seine-Maritime