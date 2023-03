Démonstration : intervention du Groupe ornithologique de Normandie Parc et jardin du château d’Eu Eu Catégories d’Évènement: Eu

Seine-Maritime

Démonstration : intervention du Groupe ornithologique de Normandie Parc et jardin du château d’Eu, 3 juin 2023, Eu. Démonstration : intervention du Groupe ornithologique de Normandie Samedi 3 juin, 09h00 Parc et jardin du château d’Eu Le GON Groupe Ornithologique de Normandie) présente les oiseaux de notre territoire, chants et sensibilisation à la protection de la nidification des espèces.

Participation de l’ESAT de Cayeux-sur-Mer (nichoirs et mangeoires) Parc et jardin du château d’Eu Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 04 68 http://www.ville-eu.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 © Sophie Togni-Devillers service patrimoine et archives de la ville d’Eu

Détails Catégories d’Évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Parc et jardin du château d'Eu Adresse Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Ville Eu Departement Seine-Maritime Age max 99 Lieu Ville Parc et jardin du château d'Eu Eu

Parc et jardin du château d'Eu Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/

Démonstration : intervention du Groupe ornithologique de Normandie Parc et jardin du château d’Eu 2023-06-03 was last modified: by Démonstration : intervention du Groupe ornithologique de Normandie Parc et jardin du château d’Eu Parc et jardin du château d'Eu 3 juin 2023 Eu Parc et jardin du château d'Eu Eu

Eu Seine-Maritime