Animation pour scolaires : les musiques du jardin vous sont contées Parc et jardin du château d’Eu, 2 juin 2023, Eu. Animation pour scolaires : les musiques du jardin vous sont contées Vendredi 2 juin, 09h00, 14h00 Parc et jardin du château d’Eu La sculptrice et conteuse Marianne Russilly ouvre le spectre des musiques du jardin par un conte en plain coeur du jardin. Parc et jardin du château d’Eu Rue Jean Duhornay, 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 02 35 86 04 68 http://www.ville-eu.fr [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-eu.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

