Visites des jardins, de la roseraie et des caves du Château de Saurs Parc et jardin du château de Saurs, 3 juin 2023, Lisle-sur-Tarn. Visites des jardins, de la roseraie et des caves du Château de Saurs 3 et 4 juin Parc et jardin du château de Saurs Le Château de Saurs ouvre ses caves et ses jardins aux visiteurs. Venez découvrir la magnifique roseraie, les arbres remarquables du parc, l’allée de pins parasols bi-centenaires… et goûter nos vins! Au Cellier découvrez l’exposition de peintures de Pierre Pavloff. Visites libres avec audioguide. Nous vous conseillons d’arriver au minimum une heure avant la fermeture pour pouvoir profiter pleinement de la visite.

Caveau ouvert toute l’année.

Visites libres du jardin et des caves avec audioguide tous les jeudis en juillet aout de 10h à 13h. Groupes: sur réservation. Parc et jardin du château de Saurs Château, Lisle-sur-Tarn, Tarn, Occitanie Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie 05 63 57 09 79 http://www.chateau-de-saurs.com Sur site privé de 2 ha, parc paysager et jardin à la française. Allée de pins parasols bicentenaires, roseraie, buis, bassins, potager, vignes autour du château d’inspiration palladienne construit en 1848. Ouvert en juillet-août sur demande pour les groupes, visites guidées les jeudis à 10 h 30 A 68, sortie 9 Gaillac et Montauban, au rond-point Sainte-Cécile-d’Avès, prendre chemin Toulze (D 18) sur 2 km. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Château de Saurs

