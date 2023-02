Promenade dans le parc et le jardin du Château de Donjeux Parc et jardin du château de Donjeux Donjeux Catégories d’Évènement: Donjeux

Haute-Marne

Promenade dans le parc et le jardin du Château de Donjeux
2 – 4 juin
Parc et jardin du château de Donjeux
Rendez-vous aux jardins 2023
Château de Donjeux, Donjeux, Haute-Marne, Grand Est

06 07 46 26 86 Trois grilles richement ornées de pots à feu et de corbeilles de fruits ouvrent sur ce rare jardin à la française en creux, peut-être établi dans les douves de l’ancien château fort. Comme au potager du Roi, les hauts murs protègent du vent et piègent la chaleur qui, la nuit, sera restituée aux bourgeons fragiles. Rampes et escaliers d’accès encadrent deux petites remises voûtées. .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00 ©Indivision Viney

