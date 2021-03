Chailland Parc et jardin du château de Clivoy CHAILLAND, Mayenne Parc et jardin du château de Clivoy Parc et jardin du château de Clivoy Chailland Catégories d’évènement: CHAILLAND

Lors de l’événement national des Rendez-vous aux jardins,le potager et le parc de Clivoy ouvrent pour le week-end.

Le potager, clos de murs, abrite une grande variété de rosiers, de nombreux fruitiers en espaliers, gobelets, palmettes, des aromatiques, et légumes.

Le Bassin, la fontaine, l’orangerie et la serre participent au patrimoine de notre jardin.

La promenade se poursuit dans le parc en découvrant Clivoy sur son promontoire rocheux qui domine la rivière de l’Ernée.

Entrée: 6€ par personne. Gratuit – de 15 ans.

