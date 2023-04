Découverte du jardin Parc et jardin du château de Caudon Domme Catégories d’Évènement: Domme

Dordogne

Découverte du jardin Parc et jardin du château de Caudon, 3 juin 2023, Domme. Découverte du jardin 3 et 4 juin Parc et jardin du château de Caudon Gratuit Parc et jardin du château de Caudon Château de Caudon, 24250 Domme, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 07 86 62 97 15 Jardin du XIXe siècle, d’inspiration anglaise, accompagnant le château Directoire auquel mène une allée de platanes majestueux. Un remarquable jardin de buis en pente douce domine la vallée de la Dordogne et offre un panorama sur la bastide de Domme et ses environs. Superficie : 8 ha. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 © M. de Malleville

