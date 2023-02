Visite et concert au Parc et Jardin de l’Abrégement en Ruffécois Parc et Jardin de l’Abrégement Bioussac Catégories d’Évènement: Bioussac

Charente

Visite et concert au Parc et Jardin de l’Abrégement en Ruffécois Parc et Jardin de l’Abrégement, 2 juin 2023, Bioussac. Visite et concert au Parc et Jardin de l’Abrégement en Ruffécois 2 – 4 juin Parc et Jardin de l’Abrégement

Tarifs : 4€, 2€ pour les enfants.

Rendez-vous aux jardins 2023 Parc et Jardin de l’Abrégement 16700 Bioussac Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine Parking sur place.

0545318473 http://jardinez.com Les 8 hectares environ du parc sont dominés par des sculptures monumentales. Pour recréer le parc dévasté par la tempête de décembre 1999, les artistes contemporains Andy Goldsworthy, Antony Gormley Christian Lapie et Joël Shapiro ont utilisé avec imagination les bois courbes et troncs de chêne et de séquoia pour réaliser leurs sculptures originales. Visite libre et concert à 16h les 3 et 4 juin sur le thème des plantes et fleurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T11:00:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Léo d’Hémery

Détails Catégories d’Évènement: Bioussac, Charente Autres Lieu Parc et Jardin de l'Abrégement Adresse 16700 Bioussac Ville Bioussac Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Parc et Jardin de l'Abrégement Bioussac Departement Charente

Parc et Jardin de l'Abrégement Bioussac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bioussac/

Visite et concert au Parc et Jardin de l’Abrégement en Ruffécois Parc et Jardin de l’Abrégement 2023-06-02 was last modified: by Visite et concert au Parc et Jardin de l’Abrégement en Ruffécois Parc et Jardin de l’Abrégement Parc et Jardin de l'Abrégement 2 juin 2023 Bioussac Parc et jardin de l'Abrègement Bioussac

Bioussac Charente