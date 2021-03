Bèze Abbaye de Bèze Bèze Parc et jardin de l’Abbaye Saint-Pierre de Bèze Abbaye de Bèze Bèze Catégorie d’évènement: Bèze

Bienvenue dans le parc à l’Anglaise de l’Abbaye de Bèze redessiné au XIXème siècle, planté de nombreux arbres remarquables. Visitez ce jardin de fleurs et de roses anciennes… avec près de 200 variétés à découvrir ! Des coloris incomparables, du pourpre le plus foncé au blanc nacré; des parfums envoûtants et poivrés. Visite libre de l’Abbaye, du parc et du jardin, avec un guide imprimé fourni. Les créateurs et jardiniers sont présents dans le jardins, tous au long des 2 jours d’ouverture pour répondre à toutes vos questions.

4€ (3€ à partir de 10 personnes), gratuit – 18 ans. Au profit de l’association « Jardins et Santé »

Jardin de fleurs, orangerie au toit bourguignon, et parc à l’Anglaise. Abbaye de Bèze 18 Rue de l’Encloître 21310 Bèze Bèze

