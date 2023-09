Exposition et visites de la Villa Monderoux Parc et jardin de la villa Monderoux Beynost, 16 septembre 2023, Beynost.

« Si la Villa Monderoux m’était contée… » histoire des lieux et de ses habitants – exposition et déambulation

Parc et jardin de la villa Monderoux Chemin de Monderoux, 01700 Beynost Beynost 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 55 61 16 http://www.cc-miribel.fr La propriété date du XVe siècle. En 1551, Henri Roux de Chevrier en est propriétaire, d’où le nom Mas de Roux. Le 14 février 1597, Claude Laurens, notaire royal à Lyon en devient propriétaire et en juillet 1652, Jean Terrassson et Pierre Druet acquièrent le domaine. Le 20 septembre 1683, la famille Gelas de Beynost devient propriétaire puis Joseph Prost le 13 décembre 1719. En 1853, le Mas de Roux est vendu à Jean-Baptiste Juffet, pharmacien à Lyon. Puis la demeure est cédée à la famille Rencurel et en 1891 à Pierre Jugnet (industriel lyonnais). Le 18 mars 1922, les Sœurs de Marie Auxiliatrice achètent le Mas du Roux pour en faire une maison de repos. Aujourd’hui, elle appartient à la commune. Des associations comme le bridge, Mémoire d’hier pour demain, la gymnastique ont leurs locaux à la villa. Un gardien et sa famille logent dans une partie. Le bâtiment le plus ancien est celui perpendiculaire à la rue du Monderoux où il se termine par une petite échauguette. La porte en fer présente un motif en fer forgé où est inscrit » Mas du Roux » rue Monderoux. L’autre entrée, sur la route nationale, porte l’inscription » Villa Monderoux « . Colibri Ligne 2 et L171 arrêt « La Sereine ».

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00