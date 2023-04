Visite du jardin Parc et Fruiticum de l’Abbaye de La Ramée Jauchelette Catégories d’Évènement: Jauchelette

Visite du jardin Parc et Fruiticum de l’Abbaye de La Ramée, 4 juin 2023, Jauchelette. Visite du jardin Dimanche 4 juin, 10h00 Parc et Fruiticum de l’Abbaye de La Ramée Dans l’écrin de l’Abbaye de La Ramée, classée patrimoine exceptionnel par la Région Wallonne en 2013, le parc et le fruiticum seront exceptionnellement ouverts aux visiteurs le dimanche 4 juin de 10h à 17h .

Activités proposées :

• Promenade balisée des jardins et du Fruiticum, verger conservatoire qui met en évidence la beauté des hautes tiges et de belles formes palissées ;

• Présentation didactique du rucher du Fruiticum entre 14h et 16h .

NOTE : Accès PMR difficile sur les pelouses. Chiens admis si tenus en laisse. Pas d’accès aux bâtiments de l’Abbaye. Parc et Fruiticum de l’Abbaye de La Ramée Rue de l’Abbaye, 19 Jauchelette 1370 Nivelles Brabant wallon 010 84 96 71 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

