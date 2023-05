Visitez le parc d’un château du début du XVIIIe siècle Parc et Château de Trémilly Trémilly Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Trémilly Visitez le parc d’un château du début du XVIIIe siècle Parc et Château de Trémilly, 15 septembre 2023, Trémilly. Visitez le parc d’un château du début du XVIIIe siècle 15 – 17 septembre Parc et Château de Trémilly Entrée 2,5 €, couple 4 €, groupe 5 € Visitez librement les jardins du château. Parc et Château de Trémilly 4 rue du Château, 52110 Trémilly Trémilly 52110 Haute-Marne Grand Est 06 11 01 63 60 L’emplacement du château de Trémilly, situé sur un des chemins menant à Compostelle, semble avoir été occupé depuis les temps les plus reculés. A l’origine du château, il y eut une forteresse médiévale dont il subsiste des salles voutées en sous-sol. Il reste de l’époque Renaissance plusieurs monuments remarquables : poterne, portiques, puits. Le château actuel a été construit au début du XVIIIe siècle, sur les plans de Jean-Baptiste Bouchardon, architecte et rénovateur de nombreux bâtiments et églises dans la région, et père du célèbre sculpteur Edme Bouchardon. Il est construit sur l’emplacement de l’ancienne forteresse, dont il a conservé les douves sèches.

La façade élevée au XVIIIe siècle regarde vers un parc paysager vallonné, pittoresquement agrémenté des édicules Renaissance, tandis que la façade arrière domine le jardin axé sur une orangerie datant de la seconde moitié du XIXe siècle. Un spectaculaire escalier à deux volées relie les deux niveaux du jardin. Le parc qui entoure le château se compose à l’est et au nord du château, de pelouses coupées par des allées plantées de tilleuls et de marronniers, au sud, d’un bois quadrillé d’allées cavalières, dont le premier plan cadastral connu remonte au premier tiers du XIXe siècle. A l’ouest, au delà des douves, un escalier monumental permet d’atteindre ce qui fut jadis un jardin potager, ou un jardin à la française. Le château a partiellement été inscrit au titre des Monuments Historiques en 1975. Un incendie a entièrement ravagé le château en 2002, il a depuis été complètement restauré. Parking à l’extérieur – Chiens tenus en laisse. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

