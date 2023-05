Visite du parc et du château, chants de la Renaissance Parc et château de Loubens-Lauragais Loubens-Lauragais Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Loubens-Lauragais Visite du parc et du château, chants de la Renaissance Parc et château de Loubens-Lauragais, 3 juin 2023, Loubens-Lauragais. Visite du parc et du château, chants de la Renaissance 3 et 4 juin Parc et château de Loubens-Lauragais Tarif : Entrée 7€, moins de 15 ans accompagné gratuit. L’entrée inclus la visite du parc et du château.

Le samedi 3, le quator vocal « Le Psaltérion » interprètera, en costume d’époque, un choix de chants de la Renaissance dans les salons du château. Parc et château de Loubens-Lauragais 2 rue de l’Eglise Loubens-Lauragais Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie 0561831208 http://chateaudeloubens.com A 30 km à l’Est de Toulouse, sortie périf’ n°17, direction Castres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

