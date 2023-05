Ateliers de l’école de musique suivis du groupe Culture Wave Parc et château de Grouchy, 21 juin 2023, Osny.

Ateliers de l’école de musique suivis du groupe Culture Wave Mercredi 21 juin, 18h00 Parc et château de Grouchy

Dans le cadre idyllique du parc de Grouchy, venez profitez de la première soirée de l’été !

Au programme :

18h : ateliers de l’école de musique

21h : le groupe Culture Wave

Culture Wave offre un concert hommage aux groupes les plus populaires du courant New Wave / Pop des années 80 (Dépêche Mode, INXS, The Cure, Eurythmics, Frankie Goes To Hollywood, Talk Talk, etc.). Pendant 1h30, venez danser et chanter ces tubes des années 80 !

Parc et château de Grouchy 14 rue William Thornley 95520 Osny Osny 95520 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 42 00 https://osny.fr/ https://www.facebook.com/villeOsny/;https://www.instagram.com/villeosny/;https://www.youtube.com/channel/UC5UmJU05_bJwhVTOScypAog Le 1er août 1989, les services municipaux s’installaient au château de Grouchy, acquis par la Ville deux ans plus tôt, rénové et réaménagé ensuite en vue de sa nouvelle vocation. Être à la fois un haut lieu du patrimoine et le pôle administratif névralgique de notre commune : c’est la double identité du château de Grouchy.

Le château doit son nom au dernier propriétaire privé des lieux, le marquis Jean de Grouchy, arrière-petit-fils du maréchal d’Empire, Emmanuel de Grouchy. Inscrit au titre des Sites en 1945, puis à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1990, le château, dans son état actuel, date de la fin du XVIIIe siècle. Commandité par le comte Charles de Lameth, dans le style néoclassique, il est l’œuvre de l’architecte Jacques-Pierre Gisors.

Le château de Grouchy est progressivement restauré avec la participation financière de nombreux mécènes et de partenaires publics. Il devient le siège des services municipaux administratifs (1989), mais aussi un pôle culturel qui accueille régulièrement des concerts, des conférences, des expositions et une galerie permanente.

Certaines dépendances ont été réhabilitées afin de mettre en valeur le patrimoine existant :

les anciennes écuries abritent depuis 1999 le Musée départemental des Sapeurs-Pompiers,

la graineterie accueille depuis 2003 l’École municipale de musique et,

depuis 2006, des bureaux sont installés dans l’orangerie.

Les usagers de la mairie et du parc de Grouchy peuvent ainsi découvrir et se réapproprier tous les éléments typiques d’un parc paysager du XIXe siècle : jardin à la française, colombier, terrasses, statues, temple d’amour, potager, glacière, étang, grille d’honneur… Accès A15 direction Cergy-Pontoise, sortie n°11 Osny centre, château de Grouchy (parking)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©DR