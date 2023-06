Visites secrètes : Groupe Signature Parc Esprit 1 Bourges, 12 juin 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Son nom ne vous est sûrement pas inconnu, l’écurie automobile Signature vous invite à découvre les coulisses de ses succès sur la scène internationale..

à ; fin : . 4 EUR.

Parc Esprit 1

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The name Signature is probably not unfamiliar to you. The Signature car team invites you to go behind the scenes of its international success.

Es probable que el nombre Signature no le resulte desconocido, pero el equipo de automóviles Signature le invita a conocer los entresijos de su éxito internacional.

Der Name des Rennstalls Signature ist Ihnen sicher nicht unbekannt, aber er lädt Sie ein, hinter die Kulissen seiner internationalen Erfolge zu blicken.

Mise à jour le 2023-06-08 par Tourisme & Territoires du Cher