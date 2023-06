Spectacle « Piscine » Cie La Congère Parc Erik Satie Arcueil, 28 juin 2023, Arcueil.

Spectacle « Piscine » Cie La Congère Mercredi 28 juin, 16h00 Parc Erik Satie Entrée libre, prévoir de quoi s’assoir dans l’herbe

En ce moment, la vie d’Élodie Dubuc c’est un peu comme faire du vélo avec les pneus crevés, ça avance mais c’est dur. Elle aimerait tellement aller mieux. Mais c’est quoi au juste être heureux ? Écrasée par ces questions, elle décide d’aller à la piscine. Mais le cauchemar continue, la piscine n’est pas là. C’est la goutte d’eau ! Elle ne repartira pas sans avoir fait ses longueurs. Elle sort une craie, dessine une piscine au sol et saute…

Et là, le miracle se produit : Élodie ne tombe pas, elle virevolte ! Elle nage ! Elle plonge de plus en plus haut !

Comment va t-elle partager cette découverte extraordinaire ?

Distribution:

Laure Nathan : écriture et mise en scène

Elodie Dubuc : jeu et cirque

Muriel Lefebvre et Tanguy Delaire : création sonor

Martin Cerf : regard extérieur

Fanny Veran : costumes

Myriam Bergez : administration

Parc Erik Satie 2 rue Auguste Delaune 94110 Arcueil Arcueil 94110 Jean Macé Val-de-Marne Île-de-France 01 49 12 03 29 http://lelieudelautre.com/evenement/le-culture-truck-quartiers-dete-piscine/ Dans le cadre du projet Le Culture Truck, Anis Gras – le lieu de l’Autre propose trois spectacles en hors les murs au sein du quartier Jean Macé d’Arcueil. RER B Laplace, bus 323 ou 380 arrêt Maison du Grand Cèdre, bus 162 arrêt « Auguste Delaune »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T16:00:00+02:00 – 2023-06-28T17:00:00+02:00

© Cie La Congère