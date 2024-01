NUITS DE SOLOGNE PARC EQUESTRE FEDERAL Lamotte Beuvron, samedi 7 septembre 2024.

Cela fait maintenant 20 ans que l’association NUITS DE SOLOGNE vous propose des spectacles pyrotechniques inédits au cœur de la Sologne. Le premier samedi de septembre est maintenant une date incontournable et l’événement NUITS DE SOLOGNE est devenu un événement national. Nous comptons sur votre fréquentation massive ce samedi 7 septembre 2024 !Dès 16h, l’accueil NUITS DE SOLOGNE vous propose une ambiance familiale et festive. Au programme différentes animations musicales avec trompes de chasse, bandas, fanfares, expositions d’artisanat local, buvette, restauration rapide et spécialités régionales.Dès 20h00 – « En attendant la nuit » une animation sur scène vous permettra de patienter.A 21h30 – Premier spectacle de feux : « Roméo et Juliette ». Pendant une quarantaine de minutes, l’association NUITS DE SOLOGNE vous fera rêver la tête dans les étoiles. Nos professionnels de la pyrotechnie, du son et de l’éclairage vont vous ravir en vous présentant « Roméo et Juliette », inspiré de l’œuvre majestueuse de William SHAKESPEARE. C’est l’histoire de deux amants pris au piège entre la rancune de deux familles ennemies. Dans la Vérone des combats de rue et des mariages forcés, le coup de foudre vient les prendre par surprise. Une histoire lumineuse tissée d’humour anglais et de lyrisme, des personnages hauts en couleur, du suspense et des moments de grâce voluptueux.Entracte entre les deux spectacles pyrotechniques afin de permettre à chacun de se désaltérer.Deuxième partie : « Symphonie Pyrotechnique 2024 ». Comme tous les ans, pour la grande joie des spectateurs, nous vous proposons une nouvelle Symphonie Pyrotechnique, parfaite harmonie entre musique et art pyrotechnique, un spectacle toujours grandiose mêlant beauté, sensibilité avec la puissance subtile des feux.

Tarif : 11.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-09-07 à 16:00

PARC EQUESTRE FEDERAL Parc Equestre Fédéral 41600 Lamotte Beuvron 41