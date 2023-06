Les arts plastiques PARC EQUESTRE Dembéni, 22 juillet 2023, Dembéni.

Notre projet vise à faire découvrir aux jeunes les arts plastiques et. En effet, l’ile est polluée par de nombreux déchets notamment des bouteilles en plastique, Par ailleurs, l’audiovisuel est en constante évolution notamment en lien avec la découverte d’artistes et les productions constantes de divertissement.

Ces thématiques spécifiques sont choisies en lien avec l’adaptation aux besoins et à l’envie des jeunes durant le séjour, à travers des actions liant pédagogie et épanouissement. L’accent sera mis sur les activités manuelles et les sorties pédagogiques. L’idée est de pouvoir recréer des jeux, partager des idées, des compétences et vivre des temps conviviaux ensemble. Durant les temps du séjour, les bénéficiaires pourront prendre part à l’initiative collective car l’idée de ces séjours est de créer des temps de partage, de jeux.

PARC EQUESTRE Dembeni Dembéni 97660 Mayotte [{« type »: « link », « value »: « https://cd.ufolep.org/mayotte/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T07:00:00+02:00 – 2023-07-22T21:00:00+02:00

2023-07-29T07:00:00+02:00 – 2023-07-29T11:00:00+02:00

arts