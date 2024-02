Parc éphémère de structure gonflable Sébazac-Concourès, samedi 17 février 2024.

Parc éphémère de structure gonflable Sébazac-Concourès Aveyron

Plongez dans un monde de rebondissements et d’éclats de rire au paradis des jeux gonflables ! Venez découvrir l’excitation et le plaisir à chaque saut, glissade et obstacle dans notre parc où l’amusement est toujours au rendez-vous !

Description (500 caractères max): Nous organisons un parc de jeux gonflables dans la salle des fêtes de Sébazac (12740) du 17 au 21 février 2024. Ce parc est réservé aux enfants de -10 ans pour assurer la sécurité des utilisateurs. Une zone pour les -3 ans est aussi délimitée pour que les plus petits puissent s’épanouir sans crainte ! Barbe à papa, pop-corn, crêpes, gaufres… tout sera mis en place pour régaler les papilles des petits et des grands !

Pour l’entrée au parc, nous acceptons tous les types de paiements (y compris les chèques vacances ANCV).

Pour la partie snack/buvette (géré par l’EPA de Sébazac), uniquement les chèques et les espèces sont acceptés.10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-21

Sébazac-Concourès 12740 Aveyron Occitanie contact@amuztoi.com

