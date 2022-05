Parc en Fête – Atelier découverte Parc Édouard André La Croix-en-Touraine Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Parc en Fête – Atelier découverte Parc Édouard André, 5 juin 2022, La Croix-en-Touraine. Parc en Fête – Atelier découverte

Parc Édouard André, le dimanche 5 juin à 10:00 La SEPANT tiendra un stand sur le thème des auxiliaires du jardin. Elle proposera sur son stand des jeux autour des papillons et vous fera découvrir ses actions en faveur des auxiliaires. Parc Édouard André 30 rue Nationale 37150 La Croix-en-Touraine La Croix-en-Touraine Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, La Croix-en-Touraine Autres Lieu Parc Édouard André Adresse 30 rue Nationale 37150 La Croix-en-Touraine Ville La Croix-en-Touraine lieuville Parc Édouard André La Croix-en-Touraine Departement Indre-et-Loire

