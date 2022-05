PARC EN FÊTE, 9 juillet 2022, .

PARC EN FÊTE

2022-07-09 – 2022-09-04

Parc en Fête prolonge le musée hors de ses murs avec une série de visites guidées, d’ateliers créatifs et d’activités sportives gratuites. Après une édition 2021 placée sous le signe de la contemplation et des méditations artistiques, sportifs du dimanche et athlètes aguerris se donnent rendez-vous au Louvre-Lens dès le 9 juillet pour une saison aux couleurs des Jeux Olympiques !

Temps fort emblématique de l’été au Louvre-Lens !

info@louvrelens.fr +33 3 21 18 62 62 https://www.louvrelens.fr/

