Visite libre Parc Édouard-André La Croix-en-Touraine, 16 septembre 2023, La Croix-en-Touraine.

Visite libre 16 et 17 septembre Parc Édouard-André

Parc paysagé, jardin créé par Edouard André (paysagiste français mondialement réputé), roseraie, gobérande, kiosque à musique, jeux pour enfants, coin pique-nique, coin lecture. Ensemble labellisé « Maison des Illustres »

Parc Édouard-André 30 rue Nationale 37150 La Croix-en-Touraine La Croix-en-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Le paysagiste Édouard André a fait l’acquisition en 1871 de cette propriété où il crée une structure pour expérimenter ses propres méthodes, en matière d’aménagement, de botanique et d’horticulture. Il meurt en 1911 à La Croix-en-Touraine. Le parc, ouvert au public depuis 2003, rappelle certaines de ses réalisations. La demeure restaurée abrite, depuis 2008, la mairie tandis que les dépendances ont été converties en bibliothèque et pavillon des associations. Neuf carrés, entourés de buis, accueillent une roseraie. Un espace pittoresque, nommé Gobérande, comprend un bassin avec des plantes aquatiques et une rotonde en bois. S’ajoutent un coin lecture et des jeux pour enfants.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

