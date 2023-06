OuVERTures / Les Epopées / Les Jardins Musicaux Parc Edmond Rostand Saint-Prix, 23 juillet 2023, Saint-Prix.

OuVERTures / Les Epopées / Les Jardins Musicaux Dimanche 23 juillet, 16h00 Parc Edmond Rostand Entrée libre

La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore rêver aujourd’hui. Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-delà des frontières de la notation.

Après Noces Champêtres (2020), Autour des Fables (2021) et Autour de Molière (2022). Les Epopées créent et présentent à l’été 2023 un nouveau programme musical Les Jardins Musicaux, dont les oeuvres font honneur au thème des parcs et jardins. En écho aux floraisons estivales, Stéphane Fuget invite les compositeurs Jean-Philippe Rameau, François Couperin et Philibert de Lavigne pour imaginer un programme autour des fleurs, des arbres et autre curiosités naturelles qu’ils ont mises en musique. À l’ombre des arbres, un petit ensemble vocal et instrumental fera refleurir cette musique !

Parc Edmond Rostand 95390 Saint-Prix Saint-Prix 95390 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture.autrement@cmculture.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 26 65 85 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T16:00:00+02:00 – 2023-07-23T17:00:00+02:00

© Les Epopées