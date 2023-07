Objectif… Parc éco ! Parc écologique Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Objectif… Parc éco ! Parc écologique Senlis, 18 février 2024, Senlis. Objectif… Parc éco ! 19 février – 19 août 2024 Parc écologique Gratuit. Concours photo organisé par le Conseil de quartier de Bon-Secours en partenariat avec la ville de Senlis, du lundi 12 février au lundi 19 août 2024.

Le Parc écologique… Un lieu d’évasion à éterniser en quelques clics !

Zoom sur le héron cendré, focus sur les roseaux, contre-jour sur le marais… Jouez avec vos talents de photographes et surprenez-nous !

Règlement bientôt disponible sur : https://www.ville-senlis.fr/OPE Parc écologique rue du Moulin Saint-Rieul Senlis 60300 Oise [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-senlis.fr/OPE »}] [{« link »: « https://www.ville-senlis.fr/OPE »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-19T00:00:00+01:00 – 2024-02-19T23:59:00+01:00

Photographie objectif © mathisprod – AdobeStock_312650500

