Senlis Visites guidées de L’Art en chemin Parc écologique Senlis, 20 juillet 2023, Senlis. Visites guidées de L’Art en chemin 20 juillet – 12 août Parc écologique entrée libre, gratuit Dans le cadre bucolique du parc écologique, L’Art en chemin propose une visite découverte de l’exposition (24 photos+textes, 10 photos grands formats, 3 peintures grands format, 10 photos petits formats, textes d’auteurs contemporains, travaux scolaires). Sur le thème « Passage / Pas sage », la visite guidée est accessible à tous, notamment au jeune public le jeudi. Les visites sont commentées par deux experts en arts plastiques.

Comment regarder une œuvre ? Que se cache-t-il derrière une photographie ? Quels sont les symboles et les allusions historiques ?…

Spéciale visite jeune public

jeudi 20 juillet (15h),

jeudi 27 juillet (15h)

jeudi 10 août à 15h

Tout public

Samedi 22 juillet (15 h)

Samedi 29 juillet (15 h)

​Samedi 12 août (15h)

entrée rue du Moulin Saint-Rieul – durée 45 minutes – gratuit – visites guidées par un expert artistique de L’Art en chemin Tout le programme du Festival de L’Art en chemin : https://www.lartenchemin.com/programme-du-festival-2023.html Parc écologique rue du Moulin Saint-Rieul Senlis 60300 Oise [{« link »: « https://www.lartenchemin.com/programme-du-festival-2023.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

